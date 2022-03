München (ots) -Fruugo, der globale grenzüberschreitende Marktplatz, wurde in Similarweb's Germany Digital 100-Ranking der am schnellsten wachsenden digitalen Marken zum Gewinner ernannt und führt das Branchenranking in der Kategorie "Marktplätze" auf Platz 1 in Deutschland an.Fruugo - ein hochgradig diversifizierter globaler Online-Marktplatz, der E-Commerce-Transaktionen in 42 Ländern, 31 Währungen und 28 Sprachen unterstützt - hat im vergangenen Jahr in Deutschland einen besonderen Erfolg erzielt. Das Wachstum wurde durch den sich beschleunigenden globalen Kundenwechsel hin zum Online-Shopping, eine vielfältige Händlerbasis, einen umfangreichen Produktkatalog und eine große geografische Reichweite angetrieben. Darüber hinaus zielen die kontinuierlichen Investitionen und Verbesserungen der Fruugo-Plattform darauf ab, den Traffic und die Verkaufszahlen kontinuierlich zu steigern und das Einkaufserlebnis insgesamt zu verbessern.Die Digital 100 von Similarweb ist die Liste der am schnellsten wachsenden Websites. Um die Gewinner zu ermitteln, werden die Websites mit dem größten Besucherzuwachs auf Desktop- und mobilen Endgeräten im Vergleich zum Vorjahr analysiert und in eine Rangliste aufgenommen. Die vollständige Liste finden Sie hier (https://www.similarweb.com/corp/de/digital-100/).ÜBER FRUUGOFruugo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Online-Käufern überall die Möglichkeit zu geben, bei Online-Händlern überall einzukaufen.Fruugo ist ein stark diversifizierter globaler Online-Marktplatz, der E-Commerce-Transaktionen in 42 Ländern, 31 Währungen und 28 Sprachen unterstützt. Das Unternehmen ist schnell wachsend, leicht zu verwalten und dank seiner proprietären Technologieplattform auf Skalierung ausgelegt.Fruugo mindert die Komplexität des grenzüberschreitenden Online-Handels für Einzelhändler durch:- Bereitstellung einer durchgängigen eCommerce-Lösung, die von der Nachfragegenerierung bis hin zur Auftragsabwicklung und dem Kundenservice reicht- Übersetzung von Produktangeboten in die Landessprache des Käufers- Automatische Umrechnung von Währungen, um einen Verkauf in jeder beliebigen Währung zu ermöglichen, wobei der Händler die Zahlung in seiner lokalen oder bevorzugten Währung erhält- Einsatz ausgeklügelter digitaler Marketing-, Gebots- und Werbestrategien über E-Commerce-Einkaufskanäle, Suchmaschinen, Länder und Produktkategorien, um die Besucherzahlen für die Produkte der Einzelhändler zu erhöhen- Berechnung, Anwendung und Einziehung der internationalen Umsatz- und Mehrwertsteuer und ggf. Abführung an die zuständige Behörde im Namen des Händlers- Nutzung umfassender Dienste zur Erkennung von Online-Betrughttps://corporate.fruugo.com/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__corporate.fruugo.com_&d=DwMFaQ&c=gOrgfQB8xVH7F0lP7MQhi8CyVXMBvYqNyP3LuSSb8Lw&r=dDqvhbikvazwSjtIn0Vz1amkycEyJ4YJBlU0Sdd4YoI&m=OtRq1z3Pe_end2xKYes8DAde2_1zrO_K9N1Isihnq9rAWOK0vahQOJPVO1FeYj3M&s=WuuzLbVPCqK_88fiSDOUfwnn2Bz2IlO-utHUBbgobpM&e=)https://www.fruugo.co.uk (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fruugo.co.uk&d=DwMFaQ&c=gOrgfQB8xVH7F0lP7MQhi8CyVXMBvYqNyP3LuSSb8Lw&r=dDqvhbikvazwSjtIn0Vz1amkycEyJ4YJBlU0Sdd4YoI&m=OtRq1z3Pe_end2xKYes8DAde2_1zrO_K9N1Isihnq9rAWOK0vahQOJPVO1FeYj3M&s=-Sy88zzoNLTcb24QQr5k03vZCTniq86CY-vxOvNgrS4&e=)Pressekontakt:Oliver Fischer, Finn Partners Germany+49 89 89048512, oliver.fischer@finnpartners.comOriginal-Content von: Fruugo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161828/5161947