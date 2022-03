Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Erfahrung mit Datendiensten, die Kompetenzen und die Fähigkeit, den gemeinsamen Nutzen für die Kunden zu steigern

SAN ANTONIO, March 03, 2022ist. Snowflake, das Data Cloud-Unternehmen, hat Rackspace Technology für diese Partnerschaft ausgewählt, um sein Wachstum zu unterstützen, indem es dessen Erfahrungen und Fähigkeiten im Bereich der Datendienste nutzt und den Nutzen für die Kunden steigert. Der neue Status bringt Rackspace Technology in die Liste der 30 wichtigsten Partner im Snowflake-Partner-Ökosystem in den USA.



"Rackspace Technology bringt seine Erfahrung bei der Migration von Kunden in die Snowflake Data Cloud ein und verfügt über große Fachkompetenz im Aufbau und Betrieb von Data Lakes, Data Warehouses und Datenwissenschafts-Plattformen, die einen Mehrwert für Snowflake und seine Kunden darstellen", so Colleen Kapase, SVP WorldWide Partners and Alliances bei Snowflake. "Die Partnerschaft ermöglicht eine vereinfachte Datenverwaltung und -analyse mit Rackspace Technology und Snowflake."

Snowflake ermöglicht Unternehmen, ihre Daten mit der Snowflake Data Cloud zu mobilisieren. Kunden nutzen die Data Cloud, um isolierte Daten zu vereinen, Daten zu entdecken und sicher auszutauschen sowie verschiedene analytische Workloads auszuführen. Unabhängig davon, wo sich Daten oder Benutzer befinden, bietet Snowflake ein einheitliches Datenerlebnis, das sich über mehrere Clouds und Standorte erstreckt.

Rackspace Technology und Snowflake haben zusammen für Unternehmen wie Innovyze gearbeitet, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung innovativer, branchenführender Software für die Wasserwirtschaft.

"Rackspace Technology unterstützte Innovyze bei der Bereitstellung einer ausgeklügelten Plattform für das nahezu nahtlose Onboarding neuer Kunden und senkte gleichzeitig die Einstiegshürde für das digitale Wasser-Lebenszyklus-Management für Gemeinden", sagte Rick Gruenhagen, CTO von Innovyze, einem Autodesk -Unternehmen. "Gleichzeitig können unsere Kunden Snowflake-Echtzeitdaten verwenden, um die Genauigkeit ihrer Modelle zu verbessern, was einen großen Fortschritt für die Wasserwirtschaft darstellt. Der cloudbasierte Ansatz reduziert den betrieblichen Aufwand der Kunden und gibt Innovyze die Freiheit, weitere Innovationen zu entwickeln und seine Vorreiterstellung in der Branche auszubauen."

"Rackspace Technology verfügt über umfassende Erfahrung mit allen wichtigen Datenbanken, Analyse- und KI/ML-Technologien, sodass wir den Geschäftswert eines Snowflake-Projekts maximieren können, was durch unsere bewährte Methode für erfolgreiche Snowflake-Deployments deutlich wird", so Josh Prewitt, Senior Vice President und Chief Product Officer bei Rackspace Technology. "Unsere Kunden profitieren von der leistungsstarken Kombination aus der innovativen Technologie von Snowflake und unserem Engagement, ihre Datenstrategie voranzubringen und zu entwickeln."

Über Rackspace Technology

