Ein Raketenteil, das seit Jahren im Weltraum unterwegs ist, soll am Freitag mit dem Mond kollidieren. Es ist das erste Mal, dass ein Stück Weltraumschrott unbeabsichtigt auf der Mondoberfläche einschlägt. Ende Januar waren erstmals Berechnungen veröffentlicht worden, bei denen vorhergesagt wurde, dass am 4. März ein Teilstück einer Rakete einschlagen soll. Wo genau diese Überreste herkommen und wer für sie verantwortlich ist, war lange Zeit nicht genau geklärt. Jetzt gibt es auf viele Fragen Antworten. Wo kommt das Raketenteil her? Zunächst wurde vermutet, dass es sich bei der alten Raketenbühne ...

