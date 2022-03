68 Stores werden in den USA und Großbritannien geschlossen. Der genaue Zeitpunkt variiert bei den einzelnen Geschäften. Wie viele Mitarbeiter:innen betroffen sind, will Amazon nicht sagen. Der Online-Gigant Amazon schließt all seine stationären Buchläden, Pop-up-Stores und die Vier-Sterne-Geschäfte. 68 Läden seien von den geplanten Schließungen in den USA und Großbritannien betroffen. Amazon erklärte gegenüber Reuters, sich in Zukunft mehr auf das Lebensmittelgeschäft und ein Kaufhauskonzept zu fokussieren. Amazon begann in den 1990ern mit dem Bücher-Verkauf Damit zieht sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...