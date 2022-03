Der Metaverse-Game-Hit The Sandbox geht in die zweite Runde und öffnet sich dabei für alle. Mit The Sandbox Alpha Season 2 sollen die sogenannten Alpha-Pässe keine Pflicht mehr sein. Die VIP-Tickets in NFT-Form bieten aber weiterhin Vorteile. Im vergangenen Jahr hat sich The Sandbox zu einem wahren Game-Hit entwickelt, nicht zuletzt nachdem Facebook seine Metaverse-Ambitionen öffentlich machte und sich in Meta umbenannte. 2021 belief sich das Handelsvolumen mit Grundstücken auf den vier großen Metaverse-Plattformen The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels und Somnium auf 500 Millionen Dollar. Für das laufende Jahr wird mit einer ...

