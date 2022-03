Shenzhen, China, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -CNLINKO ist ein fortschrittliches Fertigungsunternehmen, das sich dafür einsetzt, Kunden weltweit fortschrittlichere, effizientere, hochsichere und kostenoptimierte Verbindungslösungen und technische Unterstützung zu bieten. Kürzlich wurde das meistverkaufte Produkt, die wasserdichten Industriesteckverbinder der Serie YM, erweitert und eine neue Produktserie in der Version YM24 auf den Markt gebracht, die alle Arten von Strom-, Signal- und Datensteckverbindern abdeckt und eine umfassendere Abdeckung der Anwendungsbereiche und -felder ermöglicht, so dass die Benutzer eine Lösung aus einer Hand für ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen erhalten.Die Industriesteckverbinder der Serie YM24 erfüllen die Zertifizierungsnormen IEC61984 und UL1977/2238/1863 und decken alle Arten von PIN, RJ45-Signalen, Glasfasern, USB-Daten, HDMI usw. ab. Sie können die verschiedenen Anforderungen der Benutzer an Geräte und Systeme erfüllen und sparen dem Benutzer Kosten bei der Auswahl. Die YM24-Steckverbinder bestehen aus einem Vollkunststoffgehäuse aus PBT-Material, das die Widerstandsfähigkeit gegen korrosive Salzsprühnebel erheblich verbessert und gleichzeitig das Gewicht reduziert, wodurch das Produkt stabiler und haltbarer wird. Die YM24-Serie verwendet eine Feder-Drehverriegelung als Verbindungsmethode, die eine präzise Okklusion und eine feste Verriegelung ermöglicht, ohne dass man sich um externe Stöße oder Vibrationen sorgen muss. Bei den Steckverbindern der Serie YM24 wird außerdem eine Kontaktvergoldung des inneren Kerns verwendet, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit aufweist und die durch den Strom verursachten Temperaturschwankungen wirksam abfedert.Die YM24-Serie hat aufgrund ihrer umfassenden Typen, der höheren Kosten, der hohen Wasserbeständigkeit, der hohen Korrosionsbeständigkeit, der starken Vibrations- und Stoßfestigkeit, der hohen Haltbarkeit, des geringen Gewichts und der Flexibilität die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Es findet breite Anwendung in den Bereichen Landschaftsbeleuchtung, Schiffsausrüstung, neue Energie, Prüfgeräte, Automatisierungsausrüstung, medizinische Ausrüstung, Sicherheitsausrüstung, LED-Anzeigen, elektronische Geräte, intelligenter Transport, Internet und anderen Bereichen.CNLINKO wurde 2004 gegründet und ist ein fortschrittliches, weltweit tätiges Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von wasserdichten Industriesteckverbindern integriert. Wir legen seit langem großen Wert auf Innovation in Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherung. Dadurch hat sich unser Unternehmen weltweit einen Namen gemacht und wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt empfohlen und angenommen. Auch in Zukunft werden wir den globalen Markt erkunden, Produktverbesserungen mit Hilfe von Technologie vorantreiben und mehr als 30.000 Kunden auf der ganzen Welt zufriedenstellende Produkte und hochwertige Dienstleistungen anbieten.Link zur Bestellung der YM-Serie:https://cnlinko.com/Products/221Rufnummer: 0086-755-86960323Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757956/image.jpgOriginal-Content von: Shenzhen cnlinko Electric Co., ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161831/5161955