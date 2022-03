(shareribs.com) London 03.03.2022 - Der Goldpreis bleibt auch weiterhin auf einem hohen Niveau. In den USA hat Fed-Chef Jerome Powell stellte eine Zinserhöhung in Aussicht. Die EZB hat die Protokolle der letzten Sitzung veröffentlicht. Die Bedingungen für die globalen Zentralbanken werden immer herausfordernder. Fed-Chef Jerome Powell hat sich am Donnerstag zu den gegenwärtigen Problemen geäußert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...