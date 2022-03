Das weiterhin massiv zulegende Geschäft mit Audiostreams hat der Musikbranche im Vorjahr eine Pandemie-Delle erspart und das erhoffte zweistellige Umsatzwachstum ermöglicht. Wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in Berlin mitteilte, summierten sich Tonträgerverkäufe und Streaming-Erlöse auf 1,96 Milliarden Euro - im Vergleich zu 2020 war das ein Plus von zehn Prozent. Die Halbjahreszahlen 2021 mit sogar plus 12,4 Prozent hatten diese positive Entwicklung bereits angedeutet. Die Branche steuere "nun auch in Deutschland auf einen Digitalanteil von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...