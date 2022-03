Mainz (ots) -



Das Spiel mit der Angst gehört zu Putins Strategie. Nein, eigentlich ist es Putins Strategie. Der russische Machthaber pflegt im Angriffskrieg gegen die Ukraine und im Konflikt mit dem Westen eine Taktik der Verwirrung. Seine Gegner sollen sich niemals sicher sein zu wissen, was er vorhat und wie weit er bereit ist zu gehen. In dem Kontext sind auch seine Hinweise auf das Atomwaffenarsenal seiner Truppen zu sehen. Niemand kann ausschließen, dass der Kremlchef tatsächlich irgendwann den roten Knopf drückt. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Bei jedem Angriff auf Nato-Gebiet, das weiß auch jemand wie Putin, droht Vergeltung im gleichen Ausmaß. Und das heißt nun mal: Wer mit Atombomben angreift, muss mit der eigenen Vernichtung rechnen. Dieses Gleichgewicht des Schreckens hat im Kalten Krieg über Jahrzehnte funktioniert. Und am Potenzial der Abschreckung hat sich seither nichts geändert. Vor der absoluten Eskalation stehen auch noch viele weitere mögliche Schritte. Und dann ist da immer noch die Kraft der Diplomatie. Fürs Erste scheint die russische Armee schon mal die Strategie geändert zu haben. Auf die Bodenoffensive folgen Luftangriffe auf ukrainische Großstädte. Die Frage ist nun, wie Putin reagiert, wenn auch das nicht den erhofften Erfolg bringt. Packt er die ganz große konventionelle Keule aus? Oder könnte er versucht sein, den Krieg mit dem Einsatz kleiner, taktischer Atomsprengsätze auf ukrainischem Grund zu beenden? Man kann sicher sein, dass sich westliche Diplomaten längst fragen, welchen gesichtswahrenden Ausweg aus dem Krieg man Putin anbieten kann. Schon, um im Zweifel so ein begrenztes atomares Szenario zu verhindern.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/5161992

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de