Da haben wir es wieder - ein Microcap - mit vielen Visionen, hochfliegenden Plänen. Und "am Anfang". Genau dabei handelt es sich bei der beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589), deren Gründer und CEO Max Weiland sich einiges vorgenommen hat. Und natürlich verbrennt man derzeit "Geld" - normal für ein unternehmen am Anfang. Ob der für Mitte 2023 erwartete Break-Even erreicht werden kann? Das Konzept des Unternehemns "hört sich interessant" an, einige Kunden konnten bereits gewonnnen werden. Und diese bieten durchaus Ausbaupotential. Analysten von Baader und Hauck Aufhäuser haben sich das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...