Dallas und Melbourne, Australien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nach der raschen Reaktion auf Covid-19 fordern Führungskräfte eine Neuausrichtung von Strategie und Technologie zur Unterstützung der HybridarbeitAT&T (http://www.att.com/)* und Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber) gaben heute die Ergebnisse einer primären Marktforschung bekannt, in der die Einstellung von Führungskräften und Mitarbeitern zum Covid-gestützten hybriden Arbeiten untersucht wurde.Der Zustand der Industrie: Die Studie Future of Work wurde erstellt, um von Führungskräften Einblicke in aktuelle und zukünftige Arbeitsmodelle, Herausforderungen durch neue Arbeitsmodelle und technologische Beschleuniger zu erhalten, die den Wandel in der Arbeitsweise von Unternehmen bis 2024 unterstützen.Die Studie zeigt, dass hybride Arbeit - eine Mischung aus Vor-Ort- und Fernarbeit - bis 2024 in allen Branchen zum Standardarbeitsmodell werden wird. Zu den auffälligen Ergebnissen gehören:- Bis 2024 ist hybride Arbeit der Standard, die Hälfte der Arbeit wird "offsite" erledigt: 81 % glauben, dass hybrides Arbeiten bis 2024 das vorherrschende Arbeitsmodell sein wird, wobei 56 % der Arbeit offsite erledigt wird- Der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen fehlt eine detaillierte Strategie für hybrides Arbeiten: 72 % verfügen nicht über eine detaillierte Strategie und 76 % nicht über die richtigen Leistungsindikatoren (KPI) zur Unterstützung hybrider Arbeitsmodelle- Spannungen zwischen den Wünschen der Mitarbeiter und den Wünschen der Unternehmen: 86 % glauben, dass ihre Mitarbeiter ein hybrides Arbeitsmodell bevorzugen, aber 64 % glauben, dass ihr Unternehmen ein Vor-Ort-Arbeitsmodell bevorzugt- 100 % der Befragten glauben, dass ein hybrides Arbeitsmodell dazu beitragen wird, junge Talente anzuziehenDas Jahr 2021 wurde als ein Jahr identifiziert, das die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäfte führen, neu definiert, da nur 24 % der befragten Mitarbeiter vor Ort arbeiten. Vor Covid-19 wurden diese nicht-traditionellen Arbeitsmodelle eher als Vergünstigungen für die Mitarbeiter angesehen.Mangelnde Innovation am Arbeitsplatz, unzureichende Aufsicht und kulturelle Veränderungen wurden als drei Hindernisse für eine erfolgreiche hybride Arbeit genannt, die nach Ansicht der Teilnehmer jedoch nicht unüberwindbar sind. Mit Investitionen in die Strategie, den Aufbau einer Kultur aus der Ferne und die Anwendung von Technologie - insbesondere KI - in kritischen Geschäftsbereichen können Unternehmen zu einer erfolgreichen Hybrid-First-Arbeitsumgebung übergehen.Zu den größten Herausforderungen für effektives hybrides Arbeiten, die von CXOs identifiziert wurden, gehören: die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Mitarbeiter, der Verlust von institutionellem/stammesbezogenem Wissen und die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur - alles Dinge, die traditionell stark mit persönlicher Arbeit in Verbindung gebracht werden. Die massenhafte Einführung neuer Arbeitsmodelle hat sich als teilweise wirksam erwiesen: 79 % der Unternehmen sind der Meinung, dass die Mitarbeiter produktiv waren, wenn auch nicht ohne die daraus resultierenden Herausforderungen, denn nur 45 % der Unternehmen waren während des gesamten Zeitraums von der Innovation der Mitarbeiter überzeugt.Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) wurden in der Umfrage als die wichtigsten transformativen Technologien identifiziert, wobei ihr Wert insbesondere in den Bereichen Mitarbeiterschulung, intelligente Unternehmenssuche und -lernen sowie konversationelle Hilfe erkannt wurde.Die Untersuchung zeigt, dass die Mitarbeiterproduktivität zwar reif ist und eine hohe Akzeptanz der Analytik aufweist, dass aber andere Bereiche wie Umsatzverluste und Mitarbeiterbindung weitere Investitionen erfordern. Der Bedarf an tieferen Analysen und Erkenntnissen - angetrieben durch KI - sowohl über den Kunden als auch über den Mitarbeiter kann durch die Auswertung und Umwandlung von Daten aus Ferngesprächen und -interaktionen gedeckt werden, um neue Betriebsmodelle für bestimmte Geschäftsfunktionen zu entwickeln.Alicia Dietsch, Senior Vice President, AT&T Business Marketing:"Dank der Covid-19-Vorschriften hat sich die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, unumkehrbar verändert. Es ist klar, dass ein erfolgreiches Talentprogramm heute eine hybride Arbeitspolitik erfordert, aber diese Politik muss durch eine strategische Neuausrichtung der Unternehmenskultur unterstützt werden, um Unternehmenswachstum und Wettbewerb zu gewährleisten. Die Unternehmen müssen sich fragen, ob sie über das nötige Fachwissen verfügen, um dies zu erreichen, oder ob es jetzt an der Zeit ist, nicht nur ein Partner für die Einführung von Ferninfrastrukturen zu sein, sondern auch ein Partner für eine technologieorientierte Ferngeschäftsstrategie."Steve McGovern, CEO, Dubber:"Wir haben die ersten Schritte in Richtung 'Arbeiten von überall' unternommen. Es war notwendig, die Mitarbeiter vom Arbeitsplatz zu entfernen, aber es war nicht notwendig, Distanz zu schaffen.Unsere Technologie wird direkt aus den Netzen von AT&T als Teil eines AT&T-Dienstes bereitgestellt, der es Unternehmen ermöglicht, jedes Gespräch zu erfassen und in Daten umzuwandeln und Erkenntnisse nahtlos weiterzugeben, wie gewünscht. Zu wissen und zu verstehen, wie es um die Leistung der Mitarbeiter und ihr allgemeines Wohlergehen bestellt ist, kann sich erheblich darauf auswirken, wie Unternehmen dieses hybride Arbeitsumfeld verwalten. Dies kann durch unmittelbare Kundeneinblicke erreicht werden, z. B. durch die Analyse der Stimmung in Echtzeit. KI macht es möglich, diesen riesigen Informationsschatz zu heben.Die Unternehmen haben sich dringend bemüht, ihre Mitarbeiter zu distanzieren. Jetzt müssen sie das Gleiche tun, wenn es darum geht, die zur Überwindung der Entfernung erforderlichen Instrumente einzusetzen. Die Kluft zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden und Mitarbeitern zu schließen, sollte eine Priorität für jede Führungskraft sein, und sie ist direkt über den AT&T-Service verfügbar."Gaurav Pant, Mitbegründer/Chief Insights Officer, Incisiv:"Covid-19 war das wichtigste Ereignis für die Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Die Einstellung zu Arbeitsmodellen hat sich in den letzten 24 Monaten dramatisch verändert, und das 'hybride' Arbeitsmodell wird bald zum Standard werden. Die Unternehmen müssen ihre Mitarbeitertechnologien aufrüsten und einen kulturellen Wandel vollziehen, um sich auf diese neue Normalität vorzubereiten."Highlights und Hintergrund der Forschung: Hybride Arbeit = Die neue Art zu arbeitenDie Studie zur Zukunft der Arbeit hat gezeigt, dass viele Unternehmen zwar auf die Veränderung von Arbeitsmodellen reagiert haben, dass dies aber größtenteils zu "Notlösungen" geführt hat, um hybride Arbeitsformen zu ermöglichen, und dass es den meisten an einer detaillierten Strategie fehlt, um diese zu unterstützen. Die sich daraus ergebende längere Zeit, in der man aus der Ferne arbeitet, führt nun zu einem kulturellen und technologischen Wandel in der Geschäftswelt, für den KI und ML bei der Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit entscheidend sein werden.Weitere Highlights des Berichts sind:- Hybride Arbeit zur Förderung der Vielfalt: 91 % glauben, dass ein hybrides Arbeitsmodell die Vielfalt der Belegschaft verbessern wird.- Kultureller Wandel erforderlich: 58 % glauben, dass ihre Unternehmenskultur nicht geeignet ist, ein hybrides Arbeitsmodell zu unterstützen.- Hybrides Arbeiten hat Auswirkungen auf Innovation und Zusammenarbeit: 79 % glauben, dass hybrides Arbeiten die Produktivität fördert, aber 45 % sind der Meinung, dass es die Innovation nicht unterstützt, und 54 % sehen darin eine Beeinträchtigung der Zusammenarbeit.- Hilfe bei Gesprächen: 71 % sind der Meinung, dass KI und ML in der Konversationshilfe einen wichtigen Einfluss auf das Geschäft haben werden.- KI und ML in der Konversationsforschung verändern die Arbeit: Die Technologie hat einen großen Einfluss auf die Mitarbeiterproduktivität, die Kundenintelligenz, die Gewinnung neuer Talente, den Umsatzrückgang, die Call-Center-Intelligenz und die Bindung von Talenten.Die Studie Future of Work von Incisiv wurde im Auftrag von AT&T und Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), zwischen Oktober 2021 und November 2021 durchgeführt. Die Umfrage umfasste 303 in den USA ansässige Befragte, von denen 87 % über der Direktorenebene liegen, aus fünf Schlüsselindustrien mit mehr als 1 Million Mitarbeitern und 34 % mit Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar.Für einen Link zum vollständigen Bericht, klicken Sie bitte hier (https://www.business.att.com/content/dam/attbusiness/ebooks/incisive-future-of-work-study.pdf).Für eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse klicken Sie bitte hier (https://www.business.att.com/learn/research-reports/is-corporate-america-ready-for-the-future-of-work.html).*Informationen zu AT&T CommunicationsWir helfen Familien, Freunden und Nachbarn jeden Tag auf sinnvolle Weise. Vom ersten Telefonanruf vor über 140 Jahren bis zum mobilen Videostreaming - wir @ATT innovieren, um das Leben zu verbessern. AT&T Communications ist Teil von AT&T Inc. (NYSE:T (https://about.att.com/category/all_news.html)). Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter: att.com.Informationen zu Dubber:Dubber erschließt das Potenzial von Sprachdaten aus jedem Anruf oder Gespräch direkt aus dem Netz. Dubber ist der weltweit am besten skalierbare Anrufaufzeichnungssoftware und die Voice Intelligence Cloud, die von mehreren weltweit führenden Telekommunikationsanbietern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum als zentrale Netzwerkinfrastruktur eingesetzt wird. Dubber ermöglicht es Dienstanbietern, Gesprächsaufzeichnungen aus praktisch jeder Quelle anzubieten und sie in KI-angereicherte Erkenntnisse für Compliance-, Umsatz, Kunden- und Mitarbeiterinformationen umzuwandeln. Dubber ist ein bahnbrechender Innovator in der milliardenschweren Branche für Anrufaufzeichnung. Mit dem Software-as-a-Service-Angebot entfällt der Bedarf an lokaler Hardware, Anwendungen oder kostspieliger und begrenzter Speicherkapazität.Für weitere Informationen wenden Siesich bitte an:Für AT&T: Andrea Huguely +1 (972)207-8630 Andrea.Huguely@att.comFür Dubber: Anleger Simon Hinsley Medien Terry Albersteinsimon.hinsley@dubber.net +61 (0) 401 809 terry@navigatecommunication.com.au +61653 (0) 458 484 921Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1700264/Dubber_Logo_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1756892/AT___T_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Dubber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161784/5162000