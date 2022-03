Die ukrainische "IT-Armee" aus freiwilligen Hackern hat sich am Donnerstag auf eine Reihe neuer Ziele verständigt. Danach wollen sie das weißrussische Eisenbahnnetz und das russische Satellitennavigationssystem GLONASS angreifen. "Wir müssen unsere Bemühungen flexibilisieren und intensivieren". So hat sich die Freiwilligentruppe aus Cyberhackern, die die ukrainische Regierung unterstützen will, jüngst auf ihrem Telegram-Kanal geäußert. Dabei haben die Mitglieder der selbst ernannten IT-Armee schon wichtige Ziele genannt, wie Reuters berichtet. Mehr zum Thema Anonymous erklärt Russland den Cyberkrieg ...

