Immer weniger Unternehmen aus dem Westen machen in und mit Russland dieser Tage noch Geschäfte. Mercedes-Benz folgte jüngst dem Beispiel von BMW und kündigte an, in dem Land die Produktion komplett einzustellen. Außerdem soll es bis auf Weiteres auch keine Exporte nach Russland geben, was wenig überraschend mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine begründet wird.Der Platzhirsch Volkswagen spricht derzeit noch von einem geregelten Betrieb bei seinen russischen Standorten. Während Mercedes-Benz (DE0007100000) es mit den Umsätzen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...