DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



NAME ISIN

Russian D.R.Ind.Zt.02(05/Und.) AT0000340153

RDX Zertifikate 2005(Und.) AT0000481221

ZT 2006(Und.)DAXglobal Russia AT0000A020V6

RTX MID Index Zert.08(Und.) AT0000A09JH2

O.END.Z.(XX/Und.) RTX Ind. AT0000A0A1K1

RDX Zertifikate 2010(Und.) AT0000A0GV77

RTX Zertifikate 2010(Und.) AT0000A0GV93

FactL O.End RDX AT0000A1ZTC1

Call 18.11.24 VanEck 24,60 CH0495924828

Call 29.11.24 VanEckRU 24,20 CH0495924927

OPEN END Quanto Index Z MSCI DE000BN2RUS1

OPEN END Index Z MSCI DE000BN3RUS9

O.END 2006/unl. RDX Index DE000GS0J2N3

Open End ZT Russian Traded Idx DE000GS8SLF2

RDX Indexzert(2010/unlim.) DE000HV0A023

OPEN END ZT07(12/unl.) DE000HV2CCP1

Phoenix S.D. Z 07.02.25 Basket DE000JP23RZ7

O.E. Z 09(09/Und.) FTSE Russia DE000UB1RUS4

MiniL O.End RDX 14 NL0000413185

O.END 06(07/unl.) DAXglobal Ru NL0000702520

O.END 06(07/unl.) Index NL0000737310

MiniL O.End RDX 1 NL0009076017

MiniL O.End RDX 48 NL0009090612

Call 14.01.25 VanEck XS2102253668

