Europa macht die Arme auf. Selten waren sich die Mitgliedsstaaten so einig wie jetzt im Fall der Flüchtlinge aus der Ukraine. Selbst Länder wie Ungarn und Polen, die sich während der Flüchtlingskrise 2015 und sogar noch bis vor kurzem weigerten, Hilfesuchende aus Ländern wie Afghanistan oder dem Irak aufzunehmen, sind dabei. Alles andere wäre auch beschämend und unmenschlich gewesen. (...). Zunächst einmal sind sie in Europa willkommen, das sieht man besonders in Polen, Rumänien oder der Slowakei, wo an den Grenzen die Bevölkerung wartet um zu helfen. Manche Bilder gleichen denen von 2015. Und doch ist das Leid der Ukrainer uns näher. Damals kam schnell die Debatte auf, ob die vielen jungen Männer tatsächlich Flüchtlinge seien - oder eben doch Migranten auf der Suche nach wirtschaftlichen Vorteilen. Jetzt kommen Frauen und Kinder. Und sie kommen direkt aus dem Krieg. http://www.mehr.bz/khs63j



