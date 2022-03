Starkes Umsatzwachstum, Zunahme der Bruttogewinnmarge und erweiterte Produktpalette ermöglichen robuste Geschäftsergebnisse in 2021

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, hat heute seine Geschäftsergebnisse für das Quartal und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 bekannt gegeben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

"Das Jahr 2021 war ein spannendes Jahr für unser Unternehmen. Wir sind sehr erfreut, ein jährliches Umsatzwachstum von 37 und eine Bruttogewinnmarge von knapp 60 im vierten Quartal gegenüber 52 im Vergleichszeitraum des Vorjahres berichten zu können", so Darrell Heaps, CEO. "Wir sehen weiterhin eine wachsende Nachfrage nach unserer innovativen Produktpalette, die eine starke Basis für die Umsetzung unserer Vision bedeutet, die Art und Weise zu transformieren, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken miteinander in Kontakt treten, kommunizieren und kooperieren. Mit unserem robusten organischen Wachstum, unseren strategischen M&A-Gelegenheiten und skalenwirksamen operativen Investitionen sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Strategie umzusetzen, ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen und unseren Weg zur Rentabilität fortzusetzen unabhängig vom Marktumfeld."

Finanz-Highlights im vierten Quartal 2021

Umsatzerlöse in Höhe von 13,8 Mio. USD, ein Anstieg von 24,2 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres

Steigerung des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes 1 (Annual Recurring Revenue) zum 31. Dezember 2021 auf 51,9 Mio. USD ein Plus von 21,8 im Jahresvergleich

(Annual Recurring Revenue) zum 31. Dezember 2021 auf 51,9 Mio. USD ein Plus von 21,8 im Jahresvergleich Steigerung der Bruttogewinnmarge um 768 Basispunkte auf 59,6 im Jahresvergleich

Nettoverlust von 6,3 Mio. USD bzw. 0,20 USD je Aktie

Bereinigtes EBITDA2: Verlust von 3,4 Mio. USD

Finanz-Highlights im Geschäftsjahr 2021

Umsatzerlös in Höhe von 55,4 Mio. USD, ein Anstieg von 37,2 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres

Steigerung der Bruttogewinnmarge um 335 Basispunkte auf 57,0 im Jahresvergleich

Nettoverlust von 26,9 Mio. USD oder 1,71 USD je Aktie

Bereinigtes EBITDA2: Verlust von 13,6 Mio. USD

Operative Highlights

Insgesamt 2.656 Kunden (einschließlich der Kunden mit Aufträgen im Auftragsbestand) zum Ende des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zu 2.306 Kunden zum Ende des Vorjahres

Gezielte Anstrengungen zur Umsatzsteigerung erhöhten die Anzahl der Produkte, die bestehende Kunden einsetzen dies führte wiederum zu einer stärkeren Kundenbindung und einem höheren durchschnittlichen Umsatz je Kunde

Einführung einer Webcasting-Plattform für Unternehmensbilanzen, über die bisher mehr als 600 Bilanzkonferenzen übertragen wurden

Start der Plattform Capital Markets Events mit erweiterter Funktionalität, um Anforderungen unserer Kunden aus dem Unternehmens- und Sell-Side-Bereich an virtuelle, hybride und persönliche Konferenzen und Veranstaltungen zu erfüllen

Einführung von ESG-Produkten zur weiteren Integration der Investorenkommunikation unserer Unternehmenskunden

Erweiterung des Board of Directors mit der Aufnahme von Julie Silcock und Ernennung von Colleen Johnston zur Board Chair

Erfolgreicher Börsengang ("IPO") am 29. Oktober 2021 mit einem Bruttoerlös von etwa 100 Mio. CAD zur Finanzierung unserer strategischen Initiativen

Die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für das Quartal und das Geschäftsjahr, jeweils bis zum 31. Dezember 2021, werden auf der IR-Website von Q4 verfügbar sein und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des vierten Quartals 2021

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Umsatzerlös Drei Monate bis 31. Dezember Geschäftsjahr bis 31. Dezember (Beträge in Tausend US-Dollar) 2021 2020 Veränderung in $ Veränderung in % 2021 2020 Veränderung in $ Veränderung in % Capital Markets-Plattform $12.763 $10.513 $2.250 21,4% $51.897 $38.138 $13.759 36,1% Plattform-Dienste 972 562 410 73,0% 3.407 2.243 1.164 51,9% Sonstiges 16 16 84 84 Gesamtumsatz $13.751 $11.075 $2.676 24,2% $55.388 $40.381 $15.007 37,2% Bruttogewinn $8.198 $5.752 $2.446 42,5% $31.588 $21.675 $9.913 45,7% Anteil am Gesamtumsatz 59,6% 51,9% 57,0% 53,7%

Wichtige Leistungsindikatoren

(US-Dollar, außer ARR, ausgewiesen in Mio. US-Dollar) 31. Dezember

2021 31. Dezember

2020 Veränderung in $ Veränderung in % Annual Recurring Revenue (ARR) $51,9 $42,6 $9,3 21,8% Average Revenue Per Account (ARPA) $18.144 $17.644 $500 2,8%

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die konsolidierte Verlust- und Gesamtergebnisrechnung für das Quartal und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2021 und 2020:

Drei Monate bis 31. Dezember Geschäftsjahr bis

31. Dezember (Beträge in Tausend US-Dollar) 2021 2020 2021 2020 Umsatzerlös 13.751 11.075 55.388 40.381 Direkte Umsatzkosten 5.553 5.323 23.800 18.706 Bruttogewinn 8.198 5.752 31.588 21.675 Betriebsausgaben Vertrieb und Marketing 4.612 3.525 17.984 11.677 Forschung und Entwicklung 2.848 2.111 11.084 6.540 Allgemeine Verwaltungskosten 4.823 3.328 18.171 10.549 Abschreibung und Wertberichtigung 890 1.005 3.969 4.117 Wechselkursverluste 2.272 442 2.131 528 Sonstige Ausgaben 152 407 440 499 Betriebskosten insgesamt 15.597 10.818 53.779 33.910 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (7.399 (5.066 (22.191 (12.235 Finanzierungskosten 498 111 1.246 326 Finanzerträge (7 (16 (22 (73 (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten (1.462 97 3.418 386 Verlust vor Ertragssteuern (6.428 (5.258 (26.833 (12.874 Ertragssteuern (81 140 48 245 Nettoverlust (6.347 (5.398 (26.881 (13.119 Sonstiger Betriebsertrag Wechselkursgewinne (-verluste) aus Geschäftstätigkeiten im Ausland (14 22 (35 49 Nettoverlust und Betriebsverlust (6.361 (5.376 (26.916 (13.070 Unverwässerter und verwässerter Verlust je Aktie (0,20 (0,59 (1,71 (1,45 Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien in Umlauf unverwässert und verwässert 32.112 9.188 15.750 9.071

Wichtige Bilanzinformationen

(Beträge in Tausend US-Dollar) 2021

2020

Veränderung in $ Veränderung in % Zahlungsmittel $63.283 $4.576 $58.707 1282,9% Vermögenswerte insgesamt 109.117 53.865 55.252 102,6% Gesamtverbindlichkeiten 30.415 30.543 (128) (0,4)% Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 8.066 7.631 435 5,7%

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung sind bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen aufgeführt, darunter die vom Management verwendeten Leistungskennzahlen, die im Allgemeinen von unseren Wettbewerbern mit Software-as-a-Service-Geschäftsmodellen ("SaaS") berichtet werden. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sind nicht IFRS-konform, haben keine durch IFRS definierte und standardisierte Bedeutung und sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Diese Finanzkennzahlen werden als ergänzende Informationen zu den IFRS-Finanzkennzahlen veröffentlicht und ermöglichen ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus Sicht des Managements. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten keinesfalls isoliert bewertet oder als Ersatz für eine Analyse unserer IFRS-Finanzkennzahlen herangezogen werden. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken werden verwendet, um Investoren zusätzliche Kennzahlen für unsere Betriebsleistung und Liquidität an die Hand zu geben und auf diese Weise Trends unserer Geschäftsentwicklung zu verdeutlichen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht erkennbar wären. Wir gehen zudem davon aus, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig auf Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken zurückgreifen. Außerdem verwendet die Geschäftsführung Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Branchenmetriken, um Vergleiche der Betriebsleistung in verschiedenen Zeiträumen zu ermöglichen, jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und die Komponenten der Vergütung für Führungskräfte festzulegen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzierungskosten, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die von der Geschäftsleitung verwendet wird, um unsere finanzielle und betriebliche Leistung ohne Berücksichtigung von Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Für das bereinigte EBITDA wird das EBITDA um folgende Faktoren bereinigt: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursverluste und (-gewinne), Verluste (Gewinne) aus derivativen Finanzinstrumenten und Transaktionskosten. Wir sind der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA, zwei Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, bei der Bewertung unseres operativen Cashflows hilfreich sind, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Kosten sowie einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen sind, eliminieren. Die vom Unternehmen verwendeten Definitionen von EBITDA und bereinigtem EBITDA können sich von gleich lautenden Kennzahlen unterscheiden, die andere Unternehmen verwenden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die jeweiligen Zeiträume.

Drei Monate bis

31. Dezember Geschäftsjahr bis

31. Dezember (Beträge in Tausend US-Dollar) Hinweis 2021 2020 2021 2020 Nettoverlust (6.347 (5.398 (26.881 (13.119 Abschreibung und Wertberichtigung 890 1.005 3.969 4.117 Finanzierungskosten 1 498 111 1.246 326 Finanzerträge (7 (16 (23 (73 Ertragssteuern (81 140 48 245 EBITDA (5.047 (4.158 (21.641 (8.504 Sonstige Anpassungen Aktienbasierte Vergütungen 2 527 188 1.169 754 Nicht realisierte Wechselkursverluste 3 2.154 342 2.131 543 (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten 4 (1.462 97 3.418 386 Transaktionskosten 5 475 1.323 Bereinigtes EBITDA (3.353 (3.531 (13.600 (6.821

(1) Die Finanzierungskosten beziehen sich überwiegend auf Zinsen und die Akkretion von Finanzverbindlichkeiten. (2) Die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen beinhalten nicht zahlungswirksame Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan an unsere Mitarbeiter und Direktoren verbucht wurden. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Aktienoptionen wurden im Zuge des Börsengangs zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan"). In diesem Betrag sind auch die im Rahmen des Omnibus Plan gewährten Performance Share Units ("PSU") sowie die Ausgabe von Aktien an zwei Mitglieder des Board of Directors enthalten. (3) Diese Berichtigungen entsprechen der Wertänderung der in Fremdwährung durchgeführten Transaktionen, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden. (4) Bei diesen Anpassungen handelt es sich um Fair-Value-Anpassungen der ausstehenden Optionsscheine. (5) Transaktionsbedingte Kosten im Zusammenhang mit unserem Börsengang, einschließlich Honorar-, Rechts-, Beratungs- und Buchhaltungskosten, die keine wiederkehrenden Kosten sind und sonst nicht angefallen wären.

Freier Cashflow

Der freie Cashflow entspricht dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ohne Zugänge zu Sachanlagen und Ausrüstung. Wir verwenden den freien Cashflow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Zahlungsmittel zu bemessen. Aus unserer Sicht können diese Informationen für Investoren und Analysten von Nutzen sein, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit zu bewerten, nichtdiskretionäre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. In den folgenden Tabellen wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow übergeleitet:

Drei Monate bis

31. Dezember Geschäftsjahr bis

31. Dezember (Beträge in Tausend US-Dollar) 2021 2020 2021 2020 Cashflow aus (verwendet bei) laufender Geschäftstätigkeit (4.851 (541 (12.360 (3.515 Erwerb von Immobilien und Ausrüstung (146 (304 (460 (626 Freier Cashflow (4.997 (845 (12.820 (4.141

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung werden unter anderem die Kennzahlen "Annual Recurring Revenue" bzw. "ARR" und "Average Revenue Per Account" bzw. "ARPA" verwendet. Hierbei handelt es sich um wichtige Leistungskennzahlen, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu erstellen und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungskennzahlen können auf eine andere Art berechnet werden als ähnlich lautende Leistungskennzahlen, die andere Unternehmen verwenden. Die Definitionen dieser wichtigen Leistungskennzahlen finden Sie unter der Überschrift "Key Performance Indicators" in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für das Quartal und das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2021 bzw. 2020.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere künftigen Finanzprognosen und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen enthalten zu unserer Finanzlage, Geschäftstätigkeit, Geschäftsstrategie, Wachstumsstrategien, Budgets, Betriebsabläufe, Geschäftsergebnisse, Steuern, Dividendenpolitik, Pläne und Ziele sowie unserer Fähigkeit, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen, die grundsätzlich prädiktiver Natur sind und sich auf zukünftige Ereignisse oder Bedingungen beziehen oder von diesen abhängig sind, anhand von Wörtern wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "abzielen" oder negativen Varianten dieser oder ähnlicher Wörter und/oder von Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden" oder "werden" erkannt werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen auf der Grundlage unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz des sorgfältigen Verfahrens bei der Erstellung und Überprüfung von zukunftsgerichteten Informationen kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Überzeugungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, gehören unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu fördern, unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionen unserer Plattform zu pflegen und zu verbessern, unsere Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln und zu implementieren, unsere Fähigkeit, Wachstumschancen wahrzunehmen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen, unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und in neue Regionen zu expandieren, der adressierbare Markt für unsere Produkte, unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu binden, unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden zu erweitern, unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Zulieferern, Vertriebspartnern und anderen Drittparteien zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite zu erhalten und zu vergrößern, unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne zu verwirklichen, unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, die Auswirkungen von Wettbewerb, die erfolgreiche Integration zukünftiger Übernahmen, Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards sowie das Nichteintreten der nachstehenden Risiken und Unwägbarkeiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen und vernünftig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, unter anderem den Risikofaktoren, die beschrieben werden unter "Summary of Factors Affecting our Performance" und "Financial Instruments and Other Instruments" dieser Management's Discussion and Analysis, im Abschnitt "Risk Factors" des definitiven Prospekts vom 22. Oktober 2021 und im "Annual Information Form" für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2021, das bis zum 31. März 2022 eingereicht wird und in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt "Summary of Factors Affecting our Performance" detailliert beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu benennen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Informationen abweichen, könnten weitere Risikofaktoren bestehen, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von uns nicht als wesentlich betrachtet werden, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann zukünftige Ergebnisse garantieren. Aus diesen Gründen sollten zukunftsgerichtete Informationen, die den Informationsstand am Tag der Veröffentlichung widerspiegeln, nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung (oder zu einem sonstigen angegebenen Zeitpunkt) dar und unterliegen Änderungen und Entwicklungen, die nach diesem Datum eintreten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen keinerlei Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen zu Q4 sind verfügbar auf SEDAR unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mit Hilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter 50 Prozent der im S&P 500 vertretenen Firmen. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com.

1 Der jährliche wiederkehrende Umsatz bzw. Annual Recurring Revenue (ARR) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe auch "Wichtige Leistungsindikatoren".

