1,7 Milliarden USD teure Neuentwicklung wird Londons neuesten Kreativbezirk hervorbringen

Olympia London tritt dem Portfolio von ASM Global mit mehr als 300 Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt bei

ASM Global, das weltweit führende Venue-Management-Unternehmen und Produzent von Live-Erlebnissen, wurde ausgewählt, um Olympia London zu verwalten, da es eine dramatische Umwandlung als führendes Ausstellungszentrum im Zentrum Londons und einer der geschichtsträchtigsten Veranstaltungsorte Europas durchmacht.

Photo courtesy: Olympia

Die Ankündigung ist ein entscheidender Schritt in der Neuentwicklung von Olympia London und wird dazu führen, dass ASM Global die Managementverantwortung für das Ausstellungs- und Veranstaltungsgeschäft übernimmt. Der Umzug erweitert die Präsenz von ASM in Europa mit einem legendären Veranstaltungsort in London und bringt den globalen Wissensaustausch, um die internationale Marktreichweite von Olympia London zu erweitern.

Die Sanierung von Olympia, die 2024 abgeschlossen sein wird, umfasst einen Veranstaltungsort für Live-Musik mit einer Kapazität von 4.400; ein Theater für darstellende Künste mit 1.575 Plätzen; eine Schule für kreative Künste; 100.000 Quadratfuß Restaurants, Bars und Esslokale; zwei weltweit renommierte Hotels; 550.000 Quadratfuß Büros; und 2,5 Hektar neuer öffentlicher Raum.

Die Managementteams von ASM Global und Olympia London haben mit der Zusammenarbeit an Plänen zur Verbesserung des Veranstaltungsortes für die neu gestalteten erstklassigen Konferenz- und Hospitality-Einrichtungen begonnen.

Olympia London ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1886 ein kulturelles und architektonisches Wahrzeichen. Heute ist es einer der geschäftigsten Veranstaltungsorte Londons und hat in den letzten Jahren mehr als 1,6 Millionen Besucher angezogen und jedes Jahr über 200 Veranstaltungen veranstaltet. Das gesamte Olympia-Gelände wird derzeit zu einem Kulturviertel umgebaut ein neues Ziel für Kunst, Kultur, Bildung, Unterhaltung, Ausstellungen, Musik, hochmoderne Büros und einige der besten Speisen und Getränke der Stadt.

Ron Bension, Präsident und CEO von ASM Global, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Olympia London, Yoo Capital und Deutsche Finance International an diesem erstaunlichen und historischen Veranstaltungsort zusammenzuarbeiten und ihn für die nächsten 100 Jahre an der Spitze der Branche zu positionieren. Unser Engagement für die Zufriedenheit von Gästen und Partnern steht im Einklang mit dem Ruf von Olympia London, und wir freuen uns darauf, die Veranstaltungspläne bestehender und neuer Kunden bei Olympia London weiterhin zu bedienen und das Programm mit anderen charakteristischen Veranstaltungen zu entwickeln."

ASM Global hat eine konkurrenzlose Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit großen Kultur- und Unterhaltungsvierteln und Veranstaltungsorten, darunter L.A. LIVE in Los Angeles, Darling Harbour in Sydney, OVO Arena Wembley in London und AO Arena Manchester. ASM wird seine globalen Beziehungen in Bezug auf Inhalte, Programmierung, Planung, Technologie, Nachhaltigkeit und Gästesicherheit nutzen, um das Besuchererlebnis im Olympia London weiter zu verbessern.

Olympia London tritt dem Netzwerk von ASM Global von mehr als 300 Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt bei, die 20.000 Veranstaltungen ausrichten und jedes Jahr 165 Millionen Gäste begrüßen. Weitere Flaggschiff-Messe- und Kongresszentren in seinem Portfolio sind McCormick Place in Chicago, Moscone Center in San Francisco, ICC Sydney, Shenzhen World in China und P&J Live in Aberdeen, Großbritannien.

Über ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Produzent von Unterhaltungserlebnissen. Das Unternehmen ist der weltweit führende Strategie- und Managementanbieter im Bereich von Veranstaltungen und Veranstaltungsorten und stellt maßgeschneiderte Lösungen und Spitzentechnologien bereit, um maximale Ergebnisse für die Eigentümer von Veranstaltungsorten zu erzielen. Das erstklassige Veranstaltungsortnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst mehr als 325 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Kunst. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter oder besuchen Sie asmglobal.com.

Über Olympia London

Von atemberaubenden Publikumsmessen und aufregenden Sport- und Musikveranstaltungen bis hin zu farbenfrohen Messen ist Olympia London die Heimat inspirierender Veranstaltungen. Im Herzen von London gelegen, sind seine Atmosphäre, seine unverwechselbare Architektur und sein 136-jähriges Erbe ein Magnet für die besten und kühnsten Veranstaltungen in Großbritannien. Der Veranstaltungsort ist führend in Sachen Nachhaltigkeit. Als einer der Gründer und der erste Veranstaltungsort, der die Zertifizierung nach der internationalen Norm ISO 20121 für das Nachhaltigkeitsmanagementsystem für Veranstaltungen erhalten hat, wird seit über einem Jahrzehnt kein Abfall mehr auf Deponien entsorgt. Im Jahr 2021 war Olympia London eines der ersten britischen Veranstaltungsunternehmen, das sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 verpflichtet hat. Olympia London wird bald Teil eines größeren Ziels für Kunst, Kultur und Unterhaltung sein. Dieser neue Kreativbezirk wird die Londoner Wirtschaft mit Räumen für darstellende Kunst, Live-Musik, Essen und Trinken, Hotels, Co-Working und schönen Freiflächen für alle ankurbeln. Sie haben unsere Geschichte gesehen. Werfen Sie jetzt einen Blick in unsere Zukunft:olympia.london/future

Über Olympia

Olympia ein Reiseziel mit Sinn für das Spektakuläre vereint Kunst, Unterhaltung, Technologie und die Kreativwirtschaft. Die von Heatherwick Studio und SPPARC Architecture entworfene Verjüngung des geschäftigsten Veranstaltungsortes der Hauptstadt, der jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen Besucher anzieht, sieht die Hinzufügung von fünf Live-Unterhaltungsstätten, zwei weltweit renommierten Hotels, über 40 Restaurants und Speiselokalen, einem Arthouse-Kino, kreativen Büros und Studios sowie 2,5 Hektar Garten und öffentlichem Bereich vor. Weitere Informationen zu den Plänen auf olympia.co.uk sowie zur Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Entwicklung finden Sie in unserer ESG-Richtlinie.

