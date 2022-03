Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") hat einen aktualisierten technischen Bericht (der "Bericht") gemäß dem National Instrument 43-101 über die Erweiterung der Mine Yauricocha in Peru eingereicht.

Der Bericht vom 25. Februar 2022 mit Stand vom 31. März 2021 trägt den Titel "Preliminary Economic Assessment, Yauricocha Mine, Yauyos Province, Peru" (Vorläufiger Wirtschaftlichkeitsbericht, Mine Yauricocha, Provinz Yauyos, Peru). Der Bericht wurde im Auftrag von Sierra Metals von SRK Consulting (Canada) Inc. ("SRK") und Redco Global Peru S.A.C. ("Redco") verfasst. Es bestehen keine relevanten Unterschiede zwischen dem Bericht und den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Januar 2022 offengelegt wurden.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

Contacts:

Investorbeziehungen

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com



Americo Zuzunaga

Vice President of Corporate Planning

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777



Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777