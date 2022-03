Im Herzen eines der schönsten Dörfer Frankreichs, in Kaysersberg, empfängt das Ehepaar Olivier und Patricia Nasti seine Gäste in dem 5-Sterne-Hotel Le Chambard inklusive 2-Sterne-Restaurant In Kaysersberg empfängt das Ehepaar Olivier und Patricia Nasti seine Gäste, um ihnen wahrhaft kostbare Momente der Erholung und des Genusses zu bescheren. Harmonisch vereint in einem ehrwürdigen Anwesen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...