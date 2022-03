DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Die Peach-Gruppe unterstützt Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zürich (pta006/04.03.2022/07:00) - Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

* Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden zur Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingerichtet * Kontakt zu den zuständigen Behörden an den Standorten Dortmund, Duisburg, Essen, Bottrop, Bremen, Neubrandenburg, Gelsenkirchen, Schöningen, Herne, Krefeld/Neukirchen und Marl aufgenommen * Voraussetzungen geschaffen für eine unkomplizierte Unterbringung von Personen, die aus der Ukraine flüchten mussten

Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, wird die Kommunen bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge unterstützen. Dazu stellt das Unternehmen schnell und unkompliziert Wohnraum für die Anmietung durch die Kommunen zur Verfügung, um dort geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen.

"Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und das durch den Angriffskrieg Russlands verursachte Leid macht uns tief betroffen," begründet Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer von Peach Property Group AG, das Engagement des Unternehmens. "Als Eigentümer eines großen Wohnungsportfolios in Deutschland wollen wir in der aktuellen Krise einen Beitrag leisten, damit die geflüchteten Menschen schnell eine sichere Unterkunft erhalten."

Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden

Dr. Thomas Wolfensberger ergänzt: "Wir haben den Kommunen Übersichten mit sofort verfügbaren Wohnungen zukommen lassen, die sich für die Unterbringung geflüchteter Menschen eignen. Wir können dabei auf unsere Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen Situationen aus früheren Jahren zurückgreifen. Unsere Teams in den Peach Points sind gut auf die wichtigen Aufgaben bei der Unterbringung von geflüchteten Personen vorbereitet."

Dazu hat das Unternehmen bereits eine Koordinierungsstelle eingerichtet und Kontakt mit den zuständigen Behörden an den Standorten Dortmund, Duisburg, Essen, Bottrop, Bremen, Neubrandenburg, Gelsenkirchen, Schöningen, Herne, Krefeld/ Neukirchen und Marl aufgenommen.

Darüber hinaus stehen den Kommunen an allen 15 Peach Points verlässliche und erfahrene Ansprechpartner für Gespräche zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Das Unternehmen kann dabei auf die Erfahrung aus der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen und bereits erprobte Prozesse schnell reaktivieren. Die Peach Points unterstützen vor Ort auch bei behördlichen Verwaltungsakten und stehen jederzeit ohne Terminvergabe mit persönlichen Ansprechpartnern zur Verfügung.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman GmbH, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit einem Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Thorsten Arsan Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1646373600827 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2022 01:00 ET (06:00 GMT)