Daimler Truck startet in der DAX-Familie durch: Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDAX. Nun kommt die Aufnahme in den bekanntesten deutschen Aktienindex, den DAX. Diese erfolgt zum 21. März, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am späten Donnerstagabend bekanntgab. Experten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.Ebenfalls nicht überraschend steigt der Versicherer Hannover Rück ...

