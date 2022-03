Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Basel, 4. März 2022 Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio. durchführen. Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. verwendet. Am 18. Februar 2022 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftenportfolios mit einem Marktwert von CHF 298.2 Millionen prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den Liegenschaftenkauf rund CHF 100 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die Bezugsfrist wurde vom 8. bis 22. März 2022 und die Zeichnungsfrist vom 8. bis 28. März 2022 festgelegt. Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 2 000 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile von 4 500 000 auf maximal 6 500 000. Werden nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich dann das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder diese zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren. Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines Immobilien-Portfolios von zehn Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen Barzahlung. Für die Übertragung dieser zehn Liegenschaften hat die FINMA der Fondsleitung am 4. Februar 2022 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt. Durch den Zukauf dieser Liegenschaften erhalten bestehende und neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer breiteren Diversifikation zu profitieren. Das zu erwerbende Liegenschaftenportfolio besteht aus fünf Wohnliegenschaften und fünf gemischt genutzten Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Es zeichnet sich durch eine gute Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus und verfügt über einen hohen Wohnanteil von 79 Prozent des Sollmietertrags sowie über einen unterdurchschnittlichen Leerstand von 2.9 Prozent (Stichtag 1. Dezember 2021). Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die Regionen Zürich (33 Prozent des Marktwerts), Ostschweiz (18 Prozent), Bern (17 Prozent), Innerschweiz (16 Prozent), Nordwestschweiz (12 Prozent) und Westschweiz (4 Prozent). Eckdaten zur Kapitalerhöhung Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Anteile Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Valor / ISIN Bezugsrecht Valor: 116202901 / ISIN: CH1162029016 Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG Emissionsvolumen Bis zu CHF 210 000 000 Bezugsverhältnis 9: 4 / neun bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von vier neuen Anteilen Bezugs- bzw. Ausgabepreis CHF 105.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.0% zugunsten der Fondsleitung Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Anzahl bestehende Anteile 4 500 000 Anzahl neue Anteile Maximal 2 000 000 Bezugsfrist 8. März 2022 bis 22. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ) Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Zeichnungsfrist 8. März 2022 bis 28. März 2022, 12.00 Uhr (MESZ) Liberierung 31. März 2022 Formel Berechnung Bezugsrechtspreis Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, beträgt der Wert des Bezugsrechts null. Verwendung des Emissionserlöses Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF 298.2 Millionen verwendet. Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich Analysten Philipp Schüpbach

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Fondsleitung. Sie verwaltet einen Immobilienfonds nach schweizerischem Recht und ist als Anlageberaterin für Immobilien-Portfolios von Vorsorgeeinrichtungen tätig nimmt für diese die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement wahr. Dies ist die erste Kapitalerhöhung seit der Lancierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund am 3. Juni 2020. Es wurden seit der Lancierung keine Käufe oder Verkäufe von Immobilien getätigt und keine neuen Anteile ausgegeben. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen. Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

