Nur ein Vierteljahr nach der Erstnotiz hat Daimler Truck den Sprung in die erste deutsche Börsenliga geschafft. Der Lkw- und Bus-Hersteller, der im Dezember vom Autobauer Mercedes-Benz abgespalten worden war, verdrängt den Konsumgüterkonzern Beiersdorf aus dem Leitindex Dax der 40 größten Werte an der Deutschen Börse, wie diese am Donnerstag mitteilte. Zudem kehrt der Rückversicherer Hannover Rück nach mehr als zwölf Jahren in den Dax zurück. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...