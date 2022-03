Wer während der Corona-Pandemie in den Berufsalltag einsteigt, lernt seinen Arbeitsalltag erstmal auch nur remote kennen. Das kann frustrieren. Ein Arbeitspsychologe verrät, was hilft. Die neuen Kollegen vielleicht nur am heimischen Bildschirm kennengelernt? Für junge Berufseinsteiger, die während der Corona-Pandemie in den Arbeitsalltag starten, ist das eine Selbstverständlichkeit. Und auch die alten Hasen des Büroalltags wissen: Im Homeoffice kann einem auch mal die Decke auf den Kopf fallen. Wenn die Motivation für die Aufgaben sinkt, kann Abhilfe geschaffen werden. Wie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...