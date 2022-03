Die größte Übernahme in der Chipbranche ist unter Dach und Fach. Per Aktientausch kauft AMD Xilinx, den führenden Entwickler von programmierbaren Chips. Der Deal wird auf 50 Mrd. $ taxiert. Die Xilinx-Halbleiter können via Software für spezielle Aufgaben, zum Beispiel für die Algorithmen künstlicher Intelligenz, programmiert werden, die in Rechenzentren große Datenmengen blitzschnell auswerten. Mit dem Kauf von Xilinx bringt die Chefin des Intel-Rivalen AMD im Wettbewerb weit voran. Die clevere Finanzierung des größten Deals in der Chipbranche schont die Reserven.



