Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Freitag nach einem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Der Broker IG taxiert den DAX gut zweieinhalb Stunden vor Handelsstart auf 13.428 Punkte und damit knapp zwei Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag.Am Donnerstag war der deutsche Leitindex am späten Nachmittag unter Druck geraten. Er hatte mit einem Minus von mehr als zwei Prozent geschlossen. In der Nacht auf Freitag sorgte ein ...

