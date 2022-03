Neuer negativer DAX-Handelsstart: Abwärtstrend am Aktienmarkt weiter intakt - Start in den Freitag mit folgender Handelsvorbereitung. Erneut muss das Thema Bodenbildung im DAX verschoben und neu diskutiert werden. Der gestrige Handelsstart zeigte zwar zunächst Notierungen über 14.000 Punkten an, ließ dann aber direkt stark nach und hatte bereits an der markanten Zwischenzone von 14.050 Zählern Schwäche ...

