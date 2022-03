Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern den nächsten Rückschlag erlebt. Zu Handelsbeginn zeigte er sich noch stabil und notierte über der Marke von 14.000 Punkten. Am Nachmittag rutschte der DAX dann deutlich ab. Am Ende lag er bei 13.698 Zählern. Marktidee: K+S Die Aktie von K+S hat eine imposante Rallye hinter sich. In dieser Woche markierte das Papier ein Vier-Jahres-Hoch. Aus technischer Sicht ist die Lage mittlerweile allerdings überkauft. Deswegen würde eine Konsolidierung nicht überraschen. In den Fokus rücken jetzt zunächst zwei Zielzonen auf der Unterseite. Sollte der Kurs dann noch unter eine weitere Unterstützung fallen, würde sich auch das mittelfristige Chartbild eintrüben.