Für Daimler Truck geht es in die erste Börsenliga: Mit Wirkung zum 21. März steigt der Konzern in den DAX auf. Das gab die Deutsche Börse gestern am späten Abend nach US-Börsenschluss bekannt. Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp drei Monate nach seiner Erstnotierung am 10. Dezember der Sprung in den deutschen Leitindex Dax. Erst vor drei Wochen war Daimler Truck in den Nebenwerteindex MDAX aufgerückt. Inzwischen ...

