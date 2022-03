Der Chiphersteller und Softwarespezialist hat im abgelaufenen Quartal per 31. Januar bei einem Umsatz von 7,71 Mrd. $ netto 8,39 $ pro Aktie verdient. Analysten hatten mit einem Gewinn von 8,13 $ pro Aktie und einem Umsatz von 7,61 Mrd. $ gerechnet. 3,4 Mrd. $ oder knapp 44 % vom Umsatz bleiben dabei als Free-Cash übrig. Das sind schlicht Spitzenwerte. Vor allem die Nachfrage im Datencenter-Geschäft von Hyperscale- und Service-Providern läuft. So gut, dass man im laufenden Quartal etwa 7,9 Mrd. $ Umsatz generieren will und damit rd. 500 Mio. $ mehr als vom Markt erwartet. Die Quartalsdividende wurde auf 4,10 $ gesetzt. Damit liegt die Dividendenrendite bei knapp 3 %, ebenfalls ein Spitzenwert für eine Tech-Firma. Die Aktie notiert rd. 10 % unter Allzeithoch in der Nachbörse gab es trotz schwacher Nasdaq einen Aufschlag. Ein KGV 15/16 per 2023 lässt sich rechnen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BROADCOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de