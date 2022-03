Startschuss für die dritte Ausgabe der Reply Investment Challenge, die zweite zum Thema Nachhaltigkeit. Der an Studenten und Berufseinsteiger gerichtete internationale Online-Wettbewerb verzeichnete im Jahr 2021 14.600 Teilnehmer aus 91 Ländern weltweit und ein Gesamtvolumen von 76.746 durchgeführten Handelsgeschäften.

Dieses Jahr steht das Thema Nachhaltigkeit erneut im Mittelpunkt: Ziel der Challenge, die von Montag, 28. März bis Freitag, 8. April 2022 stattfindet, ist es, nachhaltig zu investieren. Die Teilnehmer werden gebeten, nachhaltige, jedoch rentable Anlagestrategien umzusetzen und sich bei ihren Entscheidungen von den ESG-Ratings der Unternehmen, in die sie investieren, leiten zu lassen.

Neben der Vermittlung von Kenntnissen über ESG-Ratings können die Teilnehmer im Rahmen des Wettbewerbs ihre allgemeinen Finanz- und Investitionskenntnisse durch exklusive E-Learning-Inhalte erweiterndie einen Monat vor dem Wettbewerb auf der Plattform der Challenge bereitstehen.

Die Teilnehmer verfügen über ein virtuelles Kapital von 1.000.000 Dollar, das sie in Echtzeit auf dem US-amerikanischen Markt investieren können. Am 28. März wird die Summe den Teilnehmern gutgeschrieben und der Wettbewerb beginnt. Die Teilnehmer werden nach ihren nachhaltigen Investitionsentscheidungen eingestuft und bewertet. Die drei Besten gewinnen, die maximale Ergebnisse in Bezug auf Profit und Nachhaltigkeit erzielen.

Um das Engagement für das Thema Nachhaltigkeit zu verdeutlichen, ist die Reply Sustainable Investment Challenge 2022 nachhaltig und CO2-neutral. Gemeinsam mit der Anlaufstelle für Nachhaltigkeitsfragen LifeGate wurden alle Umweltauswirkungen berechnet, die durch die Organisation und den Ablauf der Veranstaltung entstehen. Die anfallende Menge an CO2 wird durch die Schaffung und den Schutz wachsender Wälder in Madagaskar kompensiert.

Auch in diesem Jahr ist Banca Generali Partner der Reply Sustainable Investment Challenge. Die erste italienische Bank, die den Weg in Richtung ESG-Investitionsmöglichkeiten für Familien einschlägt und dabei die finanziellen Resultate und Auswirkungen für die Umwelt sowie soziale Implikationen miteinberechnet, begleitet die Studenten durch verschiedene Etappen des Wettbewerbs.

Die Challenge 2022 wird zusätzlich durch die Teilnahme von CFA Society Italy, Main Street Partners und MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business bereichert.

Die CFA Society Italy fördert die höchsten Standards in Bezug auf Ethik, Bildung und Exzellenz in der Finanzwelt und setzt sich kontinuierlich mit ESG-Themen auseinander, die die Branche revolutionieren.

Das in London ansässige Unternehmen MainStreet Partners ist auf nachhaltige Investitionen und Portfolio-Analysen spezialisiert und wird die ESG-Ratings zur Nutzung während der Challenge zur Verfügung stellen.

Die MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business bekräftigt mit ihrer Teilnahme an der Reply Sustainable Investment Challenge ihr Engagement für die Aus- und Weiterbildung von Finanzakteuren, die auf Risiken und die Nachhaltigkeit von Investitionen achten.

Die Reply Sustainable Investment Challenge ist Teil des Reply Challenges-Programms, das mit der Initiative Code For Kids und dem Masterstudiengang AI Cloud am Polytechnikum Turin ein weiteres Beispiel für das Engagement von Reply für innovative Ausbildungsmodelle für neue Generationen ist. Über 140.000 Teilnehmer sind aktuell Teil der Reply Challenges.

Die Anmeldung für die Reply Sustainable Investment Challenge ist bis zum 25. März 2022 möglich. Weitere Informationen sind unter challenges.reply.com zu finden.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Banca Generali

Banca Generali ist eine der führenden italienischen Privatbanken in den Bereichen Finanzplanung und Vermögensschutz. Sie verfügt über ein dichtes Netzwerk von Privatbankiers und Beratern, die in Bezug auf Kompetenz und Professionalität zur Spitze der Branche gehören. Die Strategie des Unternehmens basiert auf vier Schlüsselelementen: qualifizierte Beratung durch Experten, die auf den Schutz des Familienvermögens und die Unterstützung bei der Zukunftsplanung spezialisiert sind; ein modernes Produktportfolio mit Lösungen, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind; innovative Dienstleistungen zur Vermögensverwaltung, die sich nicht nur um die finanziellen Vermögenswerte kümmern, sowie innovative Instrumente, die Technologien nutzen, um das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Kunden zu stärken. Die Mission der Bank wird durch die Rolle von Vertrauensberatern verdeutlicht, die Kunden beim Aufbau ihrer Lebensprojekte zur Seite stehen und sie betreuen. Sie ist seit November 2006 an der Mailänder Börse notiert und verwaltet im Auftrag ihrer Kunden von Assicurazioni Generali (Generali Versicherung) ein Vermögen von über 85,7 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie verfügt über eine flächendeckende Präsenz im ganzen Land mit 45 Bankfilialen und 137 Büros, in denen mehr als 2150 Finanzberater tätig sind, sowie über einen fortschrittlichen digitalen Kontaktservice für den Betrieb. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Bankplattform www.bancageneraliprivate.it den Kunden einen unabhängigen Zugriff auf Bankdienstleistungen.

MainStreet Partners

Wir sind der ESG-Vertrauenspartner vieler Investoren aus einem einfachen Grund: Wir bieten eine einzigartige Plattform für ihre Nachhaltigkeitsanforderungen auf Portfolioebene. Unsere Kunden gehören zu den anspruchsvollsten Vermögensverwaltern, Investmentbanken, Versicherungen und institutionellen Investoren im Finanzsektor.

MainStreet Partners hat ihren Sitz in London, reglementiert durch die Financial Conduct Authority und besteht aus zwei Hauptbereichen:

ESG Advisory -seit mehr als 10 Jahren arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um Multi-Asset- und Multi-Manager-ESG-Portfolios mit Investmentfonds, Aktien und Anleihen zu erstellen. Wir entwickeln Lösungen für thematische Produkte oder Produkte, die auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) ausgerichtet sind. Portfolio Analytics -wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz für die Analyse von ESG-Daten, wie transparente und detaillierte ESG-Ratings für ein breites Spektrum an Fonds oder die Bewertung von Kundenportfolios, um ihr Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern und sie an "grünen" Vorschriften auszurichten.

Unsere unternehmenseigenen Modelle und Datenbanken sind auf einer pragmatischen und intuitiven ESG-Plattform verfügbar. Unsere Kunden können nachhaltige Portfolios erstellen und/oder ihre Portfolios analysieren. Dies geschieht dank:

ESG-Rating auf der Emissionsebene (Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Green Bonds und Social Bonds);

ESG-Rating für Fonds durch das Hinzufügen extra-finanzieller Ergebnisse und der Anpassung der SDG;

Ausschlusskriterien und die Analyse von Aktivitäten und Verhaltensweisen.

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

MIP ist die Graduate School of Business des Politecnico di Milano, die sich seit mehr als 40 Jahren für Management-Schulungsprogrammen für Absolventen, Fachleute, Firmen und Institutionen einsetzt. Im Jahr 2014 führte sie den ersten Executive MBA im "Digital learning" in Italien ein. Heute ist die digitale Ausbildung ein fester Bestandteil des gesamten Bildungsangebots. Die Schule achtet besonders auf mit Nachhaltigkeit verbundene Themen: Sie ist die einzige Business School in Europa unter den mit B Corp zertifizierten Unternehmen. Diese Auszeichnung wird an Unternehmen vergeben, die sich durch ihr Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und den Aufbau einer integrativen Gesellschaft auszeichnen. MIP arbeitet mit auf nationaler und internationaler Ebene renommierten Unternehmen zusammen und baut so Partnerschaften auf, die Schulungen ermöglichen, die nützliche Werkzeuge für die Herausforderungen der heutigen Märkte bieten. Das Bildungsangebot besteht aus mehr als 40 Masterabschlüssen pro Jahr, darunter auch MBA und Executive MBA, ein Katalog von mehr als 200 offenen Programmen für Führungskräfte und verschiedene Weiterbildungen, die auf Unternehmen zugeschnitten sind. www.som.polimi.it/

CFA Society Italy

CFA Society Italy ist in Italien die Anlaufstelle für Fachleute, die die Qualifikation Chartered Financial Analyst (CFA) erworben haben, die wichtigste Zertifizierung in der Finanzwelt. Die Vereinigung wurde 1999 als Tochtergesellschaft des CFA Institute gegründet und ist für die CFA Charterholder der Bezugspunkt in diesem Bereich; sie fördert die Berufsethik, Wege zur Weiterbildung und Zertifizierung im Land und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Fachleute und jene, die den anspruchsvollen Bildungsweg auf sich nehmen. Die gesamte Tätigkeit der CFA Society Italy und anderer angeschlossener Verbände basiert größtenteils auf dem freiwilligen Engagement der Mitglieder. Die CFA Society Italy hat etwa 600 Mitglieder.

