Der DAX setzt seine Talfahrt am Freitag ungebremst fort. Nach dem Angriff Russland auf das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja ist der deutsche Leitindex kurz nach Handelsbeginn sogar unter 13.400 Punkte gefallen. Das 2021er-Tief von 13.310 Punkten rückt damit immer näher.Durch die Attacke auf das Atomkraftwerk wächst weltweit die Sorge, dass der Ukraine-Krieg eine nukleare Katastrophe auslösen könnte. Entsprechend gehen auch an der Börse viele Anleger in Deckung. Solange keine Entspannung ...

