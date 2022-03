Schwalbach am Taunus (ots) -Wir versorgen unseren Körper jeden Tag mit Nährstoffen und bei unserer Hautpflege ist eine mehrstufige Beautyroutine selbstverständlich. Damit unsere Haare ihre volle Power entfalten können, ist es nicht nur wichtig, sie richtig zu pflegen, sondern sie auch von innen heraus zu nähren. Bei der neuen Miracle Serum Pflegekollektion hat sich Pantene Pro-V von der Hautpflege inspirieren lassen. Zusätzlich zum bewährten Pantene Pro-V Komplex sind Shampoo und Pflegespülung mit bekannten Serum-Nährstoffen wie Kollagen, Antioxidantien oder Proteinen angereichert und sorgen dafür, dass das Haar von innen herausgenährt und gestärkt wird. Das Shampoo enthält die reichhaltigste und luxuriöseste Formulierung im Sortiment. Es reinigt das Haar sanft und versorgt es gleichzeitig mit aktiven Pantene Pro-V Nährstoffen. Die Pflegespülung ist ein wahres Multitalent: als Pflegespülung, Haarmaske, Leave-in-Pflege oder Hitzeschutz anwendbar, dringt sie bis zu drei Schichten tief in den Haarkern ein, um das Haar von innen heraus zu pflegen und zu stärken, ohne zu beschweren.Die Mission von Pantene Pro-V ist es, mehr Menschen dabei zu helfen, jeden Tag einen Great Hair Day zu erleben und die transformative Kraft des Haares zu erfahren. Denn unsere Haare sind ein wichtiger Teil unserer Identität und unseres Selbstvertrauens. Starkes Haar wirkt sich positiv auf die innere Stärke aus und schenkt die Kraft, jeden Tag die beste Version seiner selbst zu sein. Diese Transformationskraft des Haares nennen wir die PowerOfHair! Damit die Haare ihre volle Power entfalten können, ist es nicht nur wichtig, sie richtig zu pflegen, sondern sie auch von innen heraus zu nähren und zu stärken. Die Shampoos und Pflegespülungen der neuen Miracle Serum Pflegelinie tun genau das:Das Miracle Serum ShampooDas Pantene Pro-V Miracle Serum Shampoo besitzt die luxuriöseste und reichhaltigste Shampoo-Formel im Sortiment. Es ist angereichert mit aus der Hautpflege bewährten Serum-Nährstoffen und enthält dreimal mehr Antioxidantien als die Shampoos der Basislinie. Das Shampoo reinigt das Haar sanft und versorgt es gleichzeitig mit aktiven Pantene Pro-V Nährstoffen.Die Miracle Serum PflegespülungDie Formulierung der Miracle Serum Pflegespülung ist reichhaltiger als die der herkömmlichen Pantene Pro-V Pflegespülungen und ist ebenfalls mit Serum-Nährstoffen wie Kollagen, Antioxidantien und Proteinen angereichert. Die Intensivpflege verschmilzt sofort mit dem Haar und dringt drei Schichten tief in den Haarkern ein, um es von innen heraus zu pflegen und zu stärken, ohne zu beschweren. Doch damit nicht genug, denn als wahres Multitalent bietet die Pflegespülung gleich vier Anwendungsmöglichkeiten: Pflegespülung, Haarmaske, Leave-in-Pflege und Hitzeschutz.Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte erklärt step by step die 4-in-1 Anwendung der Miracle Serum Pflegespülung und gibt Profitipps.1. Anwendung als Pflegespülung (zum Ausspülen): Die Basis für gepflegtes und starkes Haar ist eine Systempflege. Dafür nach jeder Haarwäsche die Pantene Pro-V Miracle Serum Pflegespülung in die Längen und Spitzen einmassieren oder mit einem grobzinkigen Kamm einarbeiten, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen. Nicht zu heißes Wasser verwenden, lauwarm reicht völlig und ist besser für die Haare.2. Anwendung als Haarmaske (zum Ausspülen): Ich empfehle, einmal wöchentlich die Pflegespülung durch eine Haarmaske zu ersetzen, um das Haar noch intensiver zu pflegen. Dazu das Haar nach dem Waschen mit einem Handtuch gut ausdrücken und die Maske mit den Händen oder einem grobzinkigen Kamm auftragen. Dann das Haar in einen Handtuchturban wickeln und die Maske 10 Minuten einwirken lassen - zu Hause geht das super in der Badewanne oder auch auf der Couch. So können die enthaltenen Nährstoffe tief ins Haar eindringen und es dort direkt mit Feuchtigkeit versorgen und nähren. Anschließend gründlich mit lauwarmem Wasser ausspülen, sodass keine Rückstände im Haar verbleiben3. Anwendung als Leave-in-Pflege (im feuchten oder trockenen Haar): Für die Anwendung im feuchten Haar nach der Haarwäsche eine haselnussgroße Menge des Produkts in die Längen und Spitzen geben und gut verteilen. Der Vorteil: Als Leave-in ist die Spülung zweimal wirksamer, als wenn man sie ausspült - man benötigt nur die Hälfte an Produkt. Für Touch-ups zwischendurch, wenn das Haar durch Umwelteinflüsse frizzy und trocken aussieht oder die Spitzen ein wenig Extrapflege benötigen, einfach eine kleine Menge im trockenen Haar verteilen. Schon ist es mit Nährstoffen versorgt und strahlt wieder!4. Anwendung als Hitzeschutz: Vor dem Styling eine kleine Menge (bei kurzen Haaren erbsengroß, bei langen Haaren haselnussgroß) in die trockenen oder nassen Spitzen einmassieren, um das Haar optimal vor Hitze zu schützen. Danach das Haar wie gewohnt stylen. So können Föhn, Glätteisen oder Lockenstab dem Haar nichts mehr anhaben.Seit März ist die neue Pantene Pro-V Miracle Serum Pflegekollektion in drei verschiedenen Varianten erhältlich. Jede Variante enthält einen anderen Serum-Nährstoff, abgestimmt auf das jeweilige Haarbedürfnis:- Pantene Pro-V Miracle Serum Repair & Care angereichert mit Kollagen, hilft die Widerstandskraft von strapaziertem Haar wiederherzustellen und Spliss vorzubeugen.- Pantene Pro-V Miracle Serum Color Protect angereichert mit Antioxidantien, hilft den Farbglanz von coloriertem Haar zu erhalten.- Pantene Pro-V Miracle Serum Fülle & Stärke angereichert mit Proteinen, verleiht schwachem, brüchigem Haar wieder mehr Fülle und Spannkraft.Die Shampoos sind in der 225-ml-Größe zu einem UVP* von 3,99 EUR erhältlich, die Pflegespülungen in der 160-ml-Größe zu einem UVP* von 4,99 EUR.* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variierenPressekontakt:P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMonika Suski, Tel.: 0211 58 58 86 164, E-Mail: monika.suski@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Pantene Pro-V, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44112/5162218