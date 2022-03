Genau 28.306 Elektro-Pkw wurden im Februar in Deutschland neu zugelassen, 54,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Zulassungen des Monats lag bei 14,1 Prozent. Über alle Antriebsarten hinweg verzeichnete das KBA im Februar 200.512 Pkw-Neuzulassungen, was gegenüber dem Februar 2021 ein Plus von 3,2 Prozent entspricht. Auch gegenüber dem Januar 2022 mit 184.112 neuen ...

