Anleger erwarten NFP-Bericht. Der US500 rutschte am Freitag vorbörslich fast 2% ins Minus, nachdem heute Nacht berichtet wurde, dass russische Truppen das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja beschossen haben. Das entfachte Feuer in Europas größtem AKW wurde bereits wieder gelöscht und der marktbreite Index hat einen Großteil der Anfangsverluste wieder ausgleichen können. Am Donnerstag schloss der US500 leicht im Minus mit einer Doji-Kerze, da die Bullen an dem lokalen Widerstand bei 4.398 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...