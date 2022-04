Die Last der internationalen und nationalen Themen ist für den DAX inzwischen offenbar zu groß geworden. Die Abwärtstrendlinie, obwohl diese nur ein Angebot an den Markt darstellt, entfaltet eine größere Wirkung, als die Einsteigerseminar Technische Analyse online (mit Börse Düsseldorf) zum Sonderpreis für meine Leser. Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...