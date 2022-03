ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 220 auf 208 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Ausblick für 2022. Das gesenkte Kursziel sei nur eine Reaktion auf die jüngsten Marktentwicklungen hin./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2022 / 08:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006599905