Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Index-Wechsel im Dax ++ Allianz legt Zahlen vor ++ Special Situation bei ProSiebenSat.1.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen gaben am Donnerstag ihre anfänglichen Gewinne ab und schlossen schwächer. Auslöser dafür waren neben den Belastungen durch den Ukraine-Krieg vor allem schwache US-Konjunkturdaten. So fiel der Einkaufmanagerindex für den Dienstleistungsbereich im Februar überraschend deutlich um 3,4 Punkte auf 56,5 Punkte. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit 2008 und verstärkte so die Konjunktursorgen. Der Dow Jones beendet den Handel mit einem Minus von 0,29 % bei 33.794 Punkten und der S&P 500 gab 0,53 % auf 4.363 Punkte ab. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank sogar um 1,46 % auf 14.035 Punkte.

In Deutschland belastet der Ukraine-Krieg weiter die Börsen. Zunehmende russische Luftangriffe verschärfen den militärischen Konflikt. Die ukrainische Regierung meldete in der Nacht zu Freitag, dass russische Panzer das Atomkraftwerk Saporischschja gezielt beschossen haben sollen. Am Vormittag legt die Allianz ihre offiziellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Die wichtigsten Eckdaten hatte der Versicherungskonzern schon Mitte Februar (Umsatz + 5,7 % und operatives Ergebnis + 24,6 %) präsentiert. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 1,55 % bei 13.485 Punkten und rutschte damit erwartungsgemäß unter die wichtige Marke von 13.500 Punkten.

Die Deutsche Börse gab um Donnerstagabend die anstehenden Wechsel im Dax bekannt.

