"Den Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht zu helfen ist eine Frage der Menschlichkeit. Zugleich ist es ein starkes Zeichen der Solidarität, das überall in der Welt gehört wird", sagt Dr. Andreas Rickert, Vorstand der PHINEO gAG.Die Hilfs- und Spendenbereitschaft angesichts des Krieges in der Ukraine ist enorm. Auch Unternehmen und Institutionen gehen in die Verantwortung, viele machen ihre solidarische Haltung sichtbar. Mit folgenden Tipps können Unternehmen ihr Engagement konkret und wirkungsvoll umsetzen:"Als Akuthilfe empfehlen wir, Geld an große Hilfsorganisationen oder Spendenbündnisse zu geben", sagt Sonja Sparla, die den Bereich Unternehmensberatung bei der PHINEO gAG leitet. "Sie verfügen über professionelle Strukturen, um das Geld an die richtigen Stellen zu lenken. Im zweiten Schritt sollten Unternehmen ihr Engagement auch strategisch aufsetzen."Handeln Sie bedarfsorientiertBei allen Maßnahmen sollte beachtet werden, was wirklich hilft. Bedarfe ändern sich oft schnell. Sachspenden sind gut gemeint, aber meist mit großen logistischen Aufwänden verbunden. Geldspenden an nationale und internationale Hilfsorganisationen können meist zielgerichteter eingesetzt werden. Überlegen Sie auch, ob und wie Sie bereits bestehende Partnerschaften zu gemeinnützigen Organisationen nutzen oder anpassen können.Unterstützen Sie Mitarbeitenden-EngagementMitarbeitende engagieren sich oft privat, sammeln Sachspenden, koordinieren Hilfslieferungen oder nehmen Geflüchtete auf. Das kostet Zeit, Kraft und Nerven. Unterstützen Sie Mitarbeitende bei deren Engagement und machen Sie es zu einer gemeinsamen Sache. Überlegen Sie, in welchem Umfang Sie diese Mitarbeitende bezahlt freistellen können und welche Voraussetzungen dafür intern geschaffen werden müssen. Als gute Praxis galt bisher mindestens 8 Stunden pro Jahrin dieser Situation kanndas Budget aufgestockt werden.Starten und unterstützen Sie unternehmensinterne SpendenkampagnenUnternehmen können Corporate Giving und Matched Giving kombinieren, indem Sie Spenden von Mitarbeitenden z.B. verdoppeln (mehr geht immer). So lässt sich nicht nur kurzfristig Geld mobilisieren, Sie stärken den Zusammenhalt im Unternehmen und geben Orientierung im Spenden-Dschungel.Machen Sie Spenden und Engagement zur ChefsacheOrganisieren Sie High-Level-Commitment für das Thema. Beziehen Sie Ihre Top-Führungskräfte ein. Zeigen Sie, dass alle hinter dem Thema stehen, z.B. durch Spenden von Boni, Aufsetzen von Partnerschaften und Volunteering-Aktivitäten."Dollars for Doers": Fördern Sie bekannte OrganisationenHäufig sind Mitarbeitende neben beruflichen Aktivitäten ehrenamtlich engagiert. Nutzen Sie diese Erfahrung und unterstützen Sie Organisationen finanziell oder mit Pro-Bono-Angeboten, in denen sich Ihre Mitarbeitenden engagieren.Organisieren Sie Skilled VolunteeringÜberlegen Sie, welche Kernexpertise einzelne Gruppen in Ihrer Belegschaft mitbringen (z.B. IT-Sicherheit, Logistik, Social Media, psychosoziale und medizinische Unterstützung) und wie diese sinnvoll eingesetzt werden können. Vielleicht gibt es Mitarbeitende mit persönlichem Erfahrungshintergrund, besonderen Netzwerken oder speziellen Fach- und Sprachkenntnissen. Diese können im eigenen Unternehmen eingesetzt oder an gemeinnützige Organisationen vermittelt werden.Nutzen Sie Ihr KerngeschäftMöglicherweise bietet Ihr Kerngeschäft Produkte und Dienstleistungen, die jetzt gebraucht werden. Ob Transport, Logistik, medizinische Geräte, Krankenhausausstattung, Kinderbekleidung, Büroräume, Beratung und Betreuung: Unterstützen Sie Organisationen und ehrenamtliches Engagement, indem sie dies kostenfrei zur Verfügung stellen.Stärken Sie die Fürsorge im eigenen UnternehmenOft sind Bedarfe näher als man denkt. Behalten Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden im Blick. Viele Menschen sorgen sich um die Zukunft oder haben konkrete Ängste, vielleicht sogar, weil Familie oder Freunde in der Ukraine leben. Seien Sie ein Partner für Ihre Mitarbeitenden, öffnen Sie Gesprächsräume und Austauschmöglichkeiten. Unterstützen Sie finanziell Organisationen, die entsprechende Hilfsangebote für psychosoziale Dienste o.ä. unterbreiten.