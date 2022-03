Panasonic will laut einem japanischen Medienbericht in den USA Land für eine "Megafabrik" kaufen, um dort die neuen 4680-Zellen für Tesla herzustellen. Demnach sind zwei Bundesstaaten im Gespräch. Das berichtet die japanische Rundfunkgesellschaft NHK. Laut nicht näher spezifizierten Quellen plant Panasonic, entweder in Oklahoma oder Kansas Land zu erwerben und "mehrere Milliarden Dollar" in den Bau ...

