Der Druck auf den europäischen Automobilsektor hat sich vor dem Wochenende fortgesetzt. Der Stoxx Europe 600 -2,94% Automobiles & Parts fiel um mehr als Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Sektor 18,5 Prozent eingebüßt. Am deutschen Markt weiten die deutschen Autobauer ihre Kursverluste am Freitag aus.Die mit dem Krieg in der ...

