Köln. (ots) -Der Virologe Hendrik Streeck plädiert für das Weglassen der Corona-Schutzmaske im Sommer. "Wir müssen in einen Sommerreifen- und Winterreifen-Modus übergehen Im Herbst und Winter Maske, im Sommer nicht. Und eine Corona-Impfung analog zur Grippeimpfung", sagt er im "Wochentester"-Podcast von "RedaktionsNetzwerk Deutschland" und "Kölner Stadt-Anzeiger". Es sei klar, dass das Virus bleiben werde, so der Virologe an der Uni Bonn und Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. "Anstatt zu hoffen, dass wir die Infektionsketten immer durch eine Impfung alle drei Monate unterbinden, ist es wichtig, dass jeder eine Grundimmunität aufbaut. Wir werden uns alle noch irgendwann mit diesem Virus leider infizieren. Wir können das nicht vermeiden."Hendrik Streecks Aussagen hören Sie Freitag ab 7 Uhr im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.https://www.ksta.de/podcast/wochentester/streeck-zur-corona--muessen-in-einen-sommerreifen--und-winterreifen-modus-uebergehen--39510684