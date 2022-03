Anleger können mit Kurzläufern von Buss Capital und von Solvium in den spannenden Containerleasingmarkt investieren - diese und weitere News hier imLuana Capital: erhöhte Nachfrage bei effizienten Energiekonzepten"Die Energiepreise steigen! Damit rückt die dezentrale Energieversorgung weiter in den Fokus von Politik, Energie und Wohnungswirtschaft", heißt es in einem Rundschreiben bei Luana Capital. Der Spezialist für Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen verzeichne deshalb einen spürbaren Nachfrageanstieg nach effizienten Energiekonzepten auf Basis regenerativer Energien.

