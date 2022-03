Nach einem Angriff russischer Truppen auf ein ukrainisches Atomkraftwerk geht der Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Freitag weiter. Zuvor hatten bereits die asiatischen Märkte massiv nachgegeben. Der Dax weitete am Morgen seine Verluste aus und stand zuletzt mit 2,38 Prozent im Minus bei 13 372,81 Punkten. Auch wenn der Brand im größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine gelöscht und keine erhöhte Strahlenbelastung messbar sei, beschwöre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...