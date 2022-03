EU-Sanktionen entziehen Mordashov Zugriff auf die von ihm gehaltenen Anteile an der TUI - eine Auswirkungen auf das Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter Ziel der EU Sanktionen ist, dass Alexey Mordashov nicht mehr über seine Aktien an der TUI AG verfügen kann. So soll verhindert werden, dass er Erlöse oder Gewinne aus seinem Investment in die ...

