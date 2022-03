Die explodierenden Energiepreise hervorgerufen durch die Russland-Sanktionen, die derzeit Industrie und Verbraucher extrem hart treffen, führten in den vergangenen Tagen zu einem echten Höhenflug beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel geführt. So sprangen die Kurse von 1,07 Euro am 24. Februar auf 1,70 Euro am 1. März. Diesen Höhenflug haben jetzt Insider genutzt, um ihre Aktienpakete zu Geld zu machen…

Denn wie soeben bekannt wurde, hat sich Vorstandsmitglied Finn Jebsen von einem Großteil seines Aktienpaketes getrennt. Rund 80 Prozent seines ca. 300.000 Aktien umfassenden Pakets hat Jebsen zu Kursen von rund 1,50 Euro verkauft. In den vergangenen Stunden muste Nel dem massiven Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...