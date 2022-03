Mainz (ots) -Hunderte Zuschriften hat die "logo!"-Redaktion in den vergangenen Tagen zum Krieg in der Ukraine erhalten, das Informationsbedürfnis und Interesse der Kinder und Jugendlichen an den ZDF-Kindernachrichten ist sehr hoch. "Wird es einen Weltkrieg geben?" oder "Wie wird den Menschen in der Ukraine geholfen?" Das sind nur einige der Gedanken, die im Moment Kinder in Deutschland beschäftigen.Mithilfe von grafischen Erklärvideos, Drehbeiträgen und Einordnungen von Michael Roth (Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt) sollen in der Sondersendung "logo!: Krieg in der Ukraine - Eure Fragen" Antworten auf diese und viele weitere Fragen gefunden werden - am Samstag, 5. März 2022, 19.50 Uhr, bei KiKA und in der ZDFmediathek.Viele Hintergrundinformationen zum Krieg in der Ukraine gibt es außerdem auf logo.de und unter @zdflogo bei Instagram.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logo"logo!" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kinder/logoPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5162617