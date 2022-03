Unterföhring (ots) -- Das Sky Exclusive wahlweise auf Deutsch oder im Original ab 22. April auf Sky Atlantic- Parallel auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf- Historienserie von "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes- Mit Cynthia Nixon ("And Just Like That..."), Christine Baranski ("The Good Fight", "Mamma Mia!"), Carrie Coon ("The Leftovers"), Louisa Jacobson und Morgan Spector ("The Plot Against America") in den HauptrollenDie junge Marian Brook zieht aus der Provinz nach New York City um bei ihren wohlhabenden Tanten Agnes und Ada zu leben: Julian Fellows' Historienserie "The Gilded Age", ein Sky Excklusive, startet ab 22. April um 20.15 Uhr mit einer Episode um 20.15 Uhr und ist in den darauffolgenden Wochen immer in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und gleichzeitig auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "The Gilded Age":Nach dem Tod ihres Vaters muss die mittellose Marian Brook (Louisa Jacobson) aus dem ländlichen Pennsylvania nach New York ziehen, um dort in der Obhut ihrer reichen Tanten Agnes van Rhijn (Christine Baranski) und Ada Brook (Cynthia Nixon) zu leben. Auf der Reise lernt sie die Schriftstellerin Peggy Scott (Denée Benton) kennen und freundet sich mit ihr an. In New York City wird Marian ungewollt in einen sozialen Krieg zwischen ihren Verwandten und deren neuen Nachbarn, dem skrupellosen Eisenbahnmagnaten George (Morgan Spector) und seiner ehrgeizigen Frau Bertha Russell (Carrie Coon) verwickelt. Zwischen den Regeln der Tradition und dem Anbruch eines modernen Zeitalters muss sich Marian ihren eigenen Weg bahnen.Das amerikanische Gilded Age ("Vergoldete Zeitalter") war eine Zeit des wirtschaftlichen Wandels und technologischen Fortschritts, aber auch der politischen Korruption auf allen Ebenen. Gleichzeitig entstanden durch Millionen von Immigranten aus Europa in Städten wie New York City berüchtigte Armenviertel.Die Dreharbeiten zu der von Universal Television und HBO produzierten Serie fanden an mehreren Orten in Rhode Island statt, darunter im Chateau-sur-Mer und in Cornelius Vanderbilts Sommerresidenz "The Breakers". Die Stadt Troy diente mit ihren gut erhaltenen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert als Drehort für das Manhattan der viktorianischen Ära.Facts:Originaltitel: "The Gilded Age", Historienserie, 9 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Creator: Julian Fellowes. Drehbuch: Julian Fellowes, Sonja Warfield. Regie: Mchael Engler, Salli Richardson-Whitfield. Ausführende Produzenten: Julian Fellowes, Gareth Neame, Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield, David Crockett. Darsteller: Christine Baranski, Carrie Coon, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson.Ausstrahlungstermine:Ab Freitag,22. April 2022, mit einer Episode um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. An den darauffolgenden Freitagen immer in Doppelfolgen. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. 