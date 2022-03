Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine hat sich an den US-Rentenmärkten erst mit Verspätung niedergeschlagen, so die Analysten der DekaBank.So seien zwar beispielsweise die Erwartungen einer ersten Zinsanhebung um 50 Basispunkte beim FED-Zinsentscheid im März vollständig ausgepreist worden. Auch die übliche "Flucht in sichere Anlagen" habe beobachtet werden können und für niedrigere Renditen im längeren Laufzeitenbereich gesorgt. Eine panikartige Reaktion sei hingegen ausgeblieben. Der zeitnahe Ausblick, insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß der geldpolitischen Straffung in der ersten Jahreshälfte, hänge weiterhin maßgeblich von der Inflations- sowie von der Arbeitsmarktentwicklung ab. (Ausgabe März 2022) (04.03.2022/alc/a/a) ...

