Wien (www.anleihencheck.de) - Während unser Ausblick auf die Aktienmärkte bislang durchaus positiv geprägt war, waren wir bei Anleihen auf Vorsicht ausgerichtet, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Fundament dieser Einschätzung sei einerseits ein konstruktives Bild für Wirtschaft und Unternehmen sowie andererseits ein erwartetes Nachlassen des Inflationsdrucks im Jahresverlauf gewesen. Die Entwicklungen der letzten Tage würden diese Annahmen nun in Frage stellen und müssten einer Neubewertung unterzogen werden. Kurzfristig würden darüber hinaus die Unwägbarkeiten überwiegen, was eine zurückhaltendere Positionierung nahelege. Insofern würden die Experten den Rückzug antreten und Aktien und Anleihen auf neutral stellen. ...

